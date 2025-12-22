Davette ortaya çıkan oyuncu Naz Elmas dekoltesi ile olay oldu...
Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Naz Elmas, bu kez katıldığı davette objektiflere yansıdı. Siyah, uzun ve derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çeken ünlü ismin tarzı, etkinliğe damga vururken takipçilerinden de çok sayıda yorum aldı.
Son dönemde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Naz Elmas, katıldığı özel davette şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah, uzun ve derin yırtmaçlı elbisesiyle objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
Cesur tarzıyla bakışları üzerine toplayan Elmas’ın tercih ettiği elbise, davete damga vururken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Etkinlikten paylaşılan karelerin ardından takipçiler, ünlü oyuncunun görünümüyle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar Elmas’ın tarzını oldukça iddialı bulurken, bazıları ise zarif ve şık duruşuna övgüler yağdırdı.
BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA ROL ALDI
Başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Naz Elmas, kariyeri boyunca birçok projede rol aldı.
Haziran Gecesi, G.O.R.A., Kelebek Çıkmazı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elmas, oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.