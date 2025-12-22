Davette ortaya çıkan oyuncu Naz Elmas dekoltesi ile olay oldu...

Cesur tarzıyla bakışları üzerine toplayan Elmas’ın tercih ettiği elbise, davete damga vururken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Etkinlikten paylaşılan karelerin ardından takipçiler, ünlü oyuncunun görünümüyle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar Elmas’ın tarzını oldukça iddialı bulurken, bazıları ise zarif ve şık duruşuna övgüler yağdırdı.