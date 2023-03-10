Davada karar çıktı! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı böyle dedi: Cinnet hayatın gerçeği!
MUĞLA'da, Pınar Gültekin cinayetinin bugün yeniden görülen davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Cemal Metin Avcı'ya 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi de ceza aldı. Cemal Metin Avcı savunma yaparken mahkeme başkanı uyardı... Cemal Metin Avcı savunmasında şunları söyledi:
Muğla'da Pınar Gültekin cinayetinin davası yeniden görüldü. Üniversiteli Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.
23 yıl ceza verilmişti...
Cemal Metin Avcı'ya önceki görülen davada haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti. Sonraki süreçte Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin davasını usulden bozarak yeniden görülmesine karar vermişti.
Duruşmada anne salondan çıktı
Öte yandan bugünkü davada avukatların ifadesi sırasında, maktul Pınar Gültekin’in annesi kendisini psikolojik olarak iyi hissetmediğini söyleyerek duruşma salonundan ayrıldı.