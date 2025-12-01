Datça'ya yerleşmişti! Sarp Levendoğlu'na bakan bir daha bakıyor...
Aldığı radikal bir kararla 2024'de İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, son paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yalnızca dahil olduğu Arka Sokaklar'ın çekimleri için İstanbul'a gelen Levendoğlu, sosyal medya hesabında vücudunun son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.
Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, Datça'ya taşındıktan sonra adeta bambaşka biri oldu. İstanbul'un yoğunluğundan uzak, sakin bir yaşam süren oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fit vücuduyla gündemi karıştırdı.
Arka Sokaklar'da rol almak için kısa süreliğine İstanbul'a dönen Levendoğlu'nun değişimi, hayranlarını şaşkına çevirdi.
O Şimdi Asker, Emret Komutanım, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gecenin Ucunda ve Teşkilat gibi yapımlarla milyonların sevgisini kazanan oyuncu, Datça'ya taşındıktan sonra açıklama yapmıştı.
"Artık İstanbul benim için gurbet. Keyif almıyorum. Keşke işimi de Datça'da yapabilsem." sözleriyle dikkat çekmişti.