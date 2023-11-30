BIST 8.012
DOLAR 28,86
EURO 31,62
ALTIN 1.892,44

Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den üzen haber

Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den üzen haber

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, birkaç gün önce Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da ziyaret ettiği ünlü şarkıcı hakkında üzen bir iddia gündem oldu.

Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den üzen haber

Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavisi için Darülaceze’ye yatan şarkıcı Zerrin Özer'in sağlık durumuna dair üzen bir iddia gündeme geldi.

18
Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den üzen haber

Magazin gazetecisi Seyhan Erdağ, geçtiğimiz günlerde Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Zerrin Özer'in sağlık durumuna ulaştı.

28
Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den üzen haber

Kendisini odaya kapattı

İddiaya göre; Zerrin Özer, gün boyunca odasına kapanıp kimseyle görüşmek istemiyor. 

38
Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den üzen haber

Bacaklarında yaralar çıktı

Ünlü sanatçının bacaklarındaki sorunun ise sadece ağrı olmadığı, bacak ve ayaklarında şekere bağlı yaralar çıktığı belirtildi.

48