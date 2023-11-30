Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den üzen haber
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, birkaç gün önce Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da ziyaret ettiği ünlü şarkıcı hakkında üzen bir iddia gündem oldu.
Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavisi için Darülaceze’ye yatan şarkıcı Zerrin Özer'in sağlık durumuna dair üzen bir iddia gündeme geldi.
Magazin gazetecisi Seyhan Erdağ, geçtiğimiz günlerde Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Zerrin Özer'in sağlık durumuna ulaştı.
Kendisini odaya kapattı
İddiaya göre; Zerrin Özer, gün boyunca odasına kapanıp kimseyle görüşmek istemiyor.
Bacaklarında yaralar çıktı
Ünlü sanatçının bacaklarındaki sorunun ise sadece ağrı olmadığı, bacak ve ayaklarında şekere bağlı yaralar çıktığı belirtildi.