Darp edildiği öne sürülmüştü! Ebru Şallı'ya eşinden 11 Milyonluk hediye!
Geçtiğimiz günlerde araçta eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddialarıyla gündem olan Ebru Şallı, önceki akşam eşiyle bir mekandan baş başa yemek yedi. Hakkındaki şiddet iddiasını bir kez daha yalanlayan Şallı, eşinin kendisine aldığı 11 milyon TL'lik hediye aracıyla tüm gözleri üzerine çekti.
Eski manken Ebru Şallı'nın trafikte seyir halindeyken araç içinde eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü ancak şikayetçi olmadığı haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.
Hakkındaki şiddet iddiasını her fırsatta yalanlayan Şallı, önceki akşam eşiyle Bebek'teki bir otelde baş başa yemek yedi.
Bir ara mekandan çıkarak eczaneye giden Ebru Şallı, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
"Darp olayı olmadı"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, eşi ile yaşadığı darp olayı hakkında son kez konuştu. Gazetecilerin, "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı.