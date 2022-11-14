Darp edildiği öne sürülmüştü! Ebru Şallı'ya eşinden 11 Milyonluk hediye!

"Darp olayı olmadı"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, eşi ile yaşadığı darp olayı hakkında son kez konuştu. Gazetecilerin, "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı.