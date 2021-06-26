Darp edildi aldatıldı boşandı! Damla Ersubaş Mustafa Can Keser tatilde ortaya çıktı

Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darbettiği hatta mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.