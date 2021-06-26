Darp edildi aldatıldı boşandı! Damla Ersubaş Mustafa Can Keser tatilde ortaya çıktı
Aşk hayatında yaşadığı sorunlarla geçen yıl gündemden düşmeyen Damla Ersubaşı, eski eşiyle kameralara yakalandı.
Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, geçen yıl iki kızının babası Mustafa Can Keser ile evliliğini noktalamıştı. Keser, Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı.
Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darbettiği hatta mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.
Bodrum Türkbükü Mavi Otel'de objektiflere takılan Damla Ersubaşı; kızları Zehra, Zeynep Nisa ve eski eşi Mustafa Can Keser ile mutlu bir aile pozu verdi.
Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran ikili, yakından ilgilendikleri çocukları ile tüm gün denizde vakit geçirdi.