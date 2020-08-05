Daria Kyryliuk'un Çeşme'deki dayak olayının sebebi para çıktı sevgilisi anlattı

''Ben ve 12 yabancı arkadaşımız Momo Beach’e eğlenmeye gittik. Çıkışta güvenlik Arap bir arkadaşıma yumruk atmaya başladı. Bir kişi bir anda 10, ardından 17 kişi birden oluverdi. Ben aralarından çocuğu çekene kadar yere indirmişlerdi bile. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguardtı.''