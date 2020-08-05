Daria Kyryliuk'un Çeşme'deki dayak olayının sebebi para çıktı sevgilisi anlattı
Çeşme Momo Beach'te Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp olayının en yakın tanığı konuştu. Meğer dayağın perde arkasında fahiş hesap varmış.
Erkek arkadaşı Baran Güneş ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia edip şikayetçi oldu. Daira Kyryliuk’un erkek arkadaşı Baran Güneş ilk kez konuştu ve olayın perde arkası ortaya çıktı. İşte Baran Güneş'in anlattıkları:
''Ben ve 12 yabancı arkadaşımız Momo Beach’e eğlenmeye gittik. Çıkışta güvenlik Arap bir arkadaşıma yumruk atmaya başladı. Bir kişi bir anda 10, ardından 17 kişi birden oluverdi. Ben aralarından çocuğu çekene kadar yere indirmişlerdi bile. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguardtı.''
Olayın ardından konuşan manken Daria Kyryliuk, şunları söyledi:
''Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club’a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar.''
''Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim.''