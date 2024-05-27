Darbeyle hapse atılan vekilin ailesine yazdığı mektuplar müzede sergilenecek

Tarakçıoğlu'nun ailesinden edindiği belgelerle kitap hazırladıklarını belirten Usta, şöyle devam etti :

"Yassıada gerçekten Türk siyasi tarihinin belki en ağır bedellerinin ödendiği dönemlerden biri olarak tarihimize geçmiştir. Tarakçıoğlu dahil olmak üzere o dönemin tanıkları, Yassıada'da hem yaşam koşulları hem yapılan muameleler açısından ciddi olumsuzluklar yaşandığını anılarında yazdı. Biz Tarakçıoğlu'nun çocuklarından ve torunlarından arşivlerini elde etmiştik ve bununla ilgili bu arşivlerde yer alan belgelerle, Prof. Dr. Hikmet Öksüz ile 'Mustafa Reşit Tarakçıoğlu kitabı'nı kaleme aldık."