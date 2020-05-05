Darbecilerin görüntülerini yayınladı! ABD'li diplomat herşeyi itiraf etti
VENEZÜELLA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün kendisine darbe yapmak için ülkeye girerken yakalanan ABD'li paralı askerlerin görüntülerini yayınladı ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li bürokratın darbe girişimiyle ilgili kanıtlarının ellerinde olduğunu söyledi.
Trump yönetiminin hedefindeki Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından ülkeye sızmaya çalışırken yakalanan ağır silahlı paralı askerlerin kendisine suikasta hazırlandığını söyledi. Maduro, "Dün bir grup paralı askerin Venezüella'ya sızma girişiminde asıl hedef bendim" dedi ve iki darbeci ABD askerinin görüntülerini yayınladı.
Bağlantısızlar Hareketi'nin video konferans yöntemiyle düzenlediği liderler zirvesinde konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "3 Mayıs'ta ABD ile Kolombiya hükümetlerinin finansmanı ve desteğiyle Kolombiya topraklarında eğitim alan paralı askerler ve teröristler, deniz yoluyla sızma girişiminde bulundu" dedi.
'ABD'li bürokratın kanıtları ve tanık ifadeleri elimizde'
"Bu grubun Kolombiya topraklarında hazırlandığına dair tüm kanıtlara, tanık beyanlarına ve görüntülere sahibiz" diye ekleyen Maduro, şöyle devam etti:
"Venezüella'ya saldırmaları ve beni öldürmeleri için paralı asker ve teröristlerin eğitilmesini öngören ve Venezüella muhalefeti tarafından imzalanan sözleşmeleri dün kamuoyuyla paylaşan ABD'li bürokratın kanıtları ve tanık ifadeleri elimizde bulunuyor."