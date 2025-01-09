Dar gelirli için ucuz otomobiller! 150- 250 bin TL arasında değişiyor
Yeni yılla durgun başlayan ikinci el pazarında eski model araçlarda 15-20 bin TL'ye dayanan fiyat indirimleri görülüyor.
Dar gelirli vatandaşlar gözden düşmeyen eski model araçları araştırırken 2005 model öncesi 250 bin lirayı geçmeyen araçlar dikkat çekiyor.
İŞTE 250 BİN TL ALTINDA ALINABİLECEK ARAÇLAR
Honda Civic 1.4 i S (benzin)
1997 – 228.000 TL
enault Clio 1.6 RTX (benzin) – 1999 – 220.000 TL
Hyundai Accent 1.5 CRDİ Admire (dize) – 2005 – 205.000 TL
Peugeot 206 1.4 X-Line (benzin, LPG) – 2004 – 227.500 TL
Renault R19 1.6 Europa iE (benzin, LPG) – 2001 – 219.750 TL
Fiat Palio 1.6 HL Weekend (benzin, LPG) – 1999 – 155.000 TL
Fiat Tipo 1.4 (benzin, LPG) – 1998 – 157.000 TL
Renault Broadway (benzin) – 1991 – 126.000 TL
Tofaş Şahin (benzin) – 1994 – 176.500 TL
Tofaş Doğan SLX (benzin, LPG) – 2000 – 235.000 TL