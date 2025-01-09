BIST 10.001
DOLAR 35,34
EURO 36,48
ALTIN 3.035,94

Dar gelirli için ucuz otomobiller! 150- 250 bin TL arasında değişiyor

|
Dar gelirli için ucuz otomobiller! 150- 250 bin TL arasında değişiyor

Yeni yılla durgun başlayan ikinci el pazarında eski model araçlarda 15-20 bin TL'ye dayanan fiyat indirimleri görülüyor.

Dar gelirli için ucuz otomobiller! 150- 250 bin TL arasında değişiyor

Dar gelirli vatandaşlar gözden düşmeyen eski model araçları araştırırken 2005 model öncesi 250 bin lirayı geçmeyen araçlar dikkat çekiyor. 

17
Dar gelirli için ucuz otomobiller! 150- 250 bin TL arasında değişiyor

İŞTE 250 BİN TL ALTINDA ALINABİLECEK ARAÇLAR

Honda Civic 1.4 i S (benzin) 

 

1997 – 228.000 TL

enault Clio 1.6 RTX (benzin) – 1999 – 220.000 TL

Hyundai Accent 1.5 CRDİ Admire (dize) – 2005  –  205.000 TL

Peugeot 206 1.4 X-Line (benzin, LPG) – 2004 – 227.500 TL

27
Dar gelirli için ucuz otomobiller! 150- 250 bin TL arasında değişiyor

Renault R19 1.6 Europa iE (benzin, LPG) – 2001 – 219.750 TL

Fiat Palio  1.6 HL Weekend  (benzin, LPG) – 1999 – 155.000 TL

Fiat Tipo 1.4 (benzin, LPG) – 1998 – 157.000 TL

37
Dar gelirli için ucuz otomobiller! 150- 250 bin TL arasında değişiyor

Renault Broadway (benzin) – 1991 – 126.000 TL

Tofaş Şahin (benzin) –  1994 – 176.500 TL

Tofaş Doğan SLX (benzin, LPG) – 2000 – 235.000 TL

47