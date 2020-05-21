Dans videosu paylaşan Pınar Altuğ'u o yorum çıldırttı! 'Anne bunlar sapık mı?'
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın 37. doğum günü için paylaştığı dans videosuna gelen bir yoruma sinirlendi ve yine cevabı Instagram'dan verdi.
2008 yılında hayatını Yağmur Atacan ile birleştiren Pınar Altuğ, evlendiği ilk günden beri olumsuz eleştirilerden kurtulamadı. Eşi Atacan ile arasında yaş farkı nedeniyle sıklıkla olmsuz hatta zaman zaman hakarete varan yorumlar alan Altuğ, bu kez de dans videosuna gelen yorumla çıldırdı.
Yağmur Atacan'ın 37. yaş günü olması nedeniyle sosyal medya hesabı Instagram'da dans ettikleri bir video yayımlayan Pınar Altuğ, videoya, ''Hep böyle dans edelim kocam, iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum #HappyBirthday Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz, bizim için her ne düşünüyorsanız gani gani sizin de olsun, sağolun'' notunu düştü.
Altuğ'un paylaştığı bu videonun altına birçok doğum günü kutlaması mesajları gelse de bazı sosyal medya kullanıcıları, videoyu beğenmedi ve yine olumsuz eleştiriler yaptı, içlerinden birinin yorumu ise adeta Pınar Altuğ'u sinirden köpürttü.
Bir takipçisi Altuğ'un paylaşımının altına "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" yorumunu yazdı. Takipçisinin yorumuyla çılgına dönen Pınar Altuğ, o yorumu yapan sosyal medya kullanıcısına şunları söyledi: