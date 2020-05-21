Dans videosu paylaşan Pınar Altuğ'u o yorum çıldırttı! 'Anne bunlar sapık mı?'

Yağmur Atacan'ın 37. yaş günü olması nedeniyle sosyal medya hesabı Instagram'da dans ettikleri bir video yayımlayan Pınar Altuğ, videoya, ''Hep böyle dans edelim kocam, iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum #HappyBirthday Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz, bizim için her ne düşünüyorsanız gani gani sizin de olsun, sağolun'' notunu düştü.

İşte Pınar Altuğ'un paylaştığı o dans videosu