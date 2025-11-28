Dans tutkunu Melis Sezen'den cansız mankenle muhteşem performans! Sözleri ise...
Ünlü oyuncu Melis Sezen çoğu zaman dans performansları ile gündem oluyor. Dans etmeyi çok seven oyuncu Melis Sezen son olarak cansız mankenle dans etti. İşte o danstan çok özel kareler ve mankene söylediği olay sözler...
Ünlü oyuncu Melis Sezen, cansız mankenle dans ettiği anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Sezen'in cansız mankene söylediği sözler ise olay...
Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı bir paylaşımla gündeme oturdu. Sezen, bir cansız mankenle dans ederken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı.
Oyuncunun bu eğlenceli anları, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü.
KALDIR BAŞINI, EĞME YAVRUM"
Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise Melis Sezen'in cansız mankene söyledikleri oldu.
