Danla Bilic'ten estetik itirafı: Yalvarıyorum kimse yaptırmasın

"Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş" diyen Biliç bu uygulamayı hiç kimseye tavsiye etmediğini söyledi.