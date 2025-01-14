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Danla Bilic'ten estetik itirafı: Yalvarıyorum kimse yaptırmasın

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Danla Bilic'ten estetik itirafı: Yalvarıyorum kimse yaptırmasın

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, geçirdiği estetik operasyonlar hakkında pişmanlıklarını dile getirdi. Bir ameliyat daha olacağını belirten Biliç "Yalvarıyorum kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey" dedi.

Danla Bilic'ten estetik itirafı: Yalvarıyorum kimse yaptırmasın

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Biliç, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programda yaptırdığı estetik operasyonlardan bahsetti. Biliç, kalçasına yaptırdığı uygulamadan pişmanlık duyduğunu ve yaşadığı kötü günleri anlattı.

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Danla Bilic'ten estetik itirafı: Yalvarıyorum kimse yaptırmasın

Biliç, "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara" dedi.

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Danla Bilic'ten estetik itirafı: Yalvarıyorum kimse yaptırmasın

"Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş" diyen Biliç bu uygulamayı hiç kimseye tavsiye etmediğini söyledi.

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Danla Bilic'ten estetik itirafı: Yalvarıyorum kimse yaptırmasın

Hastaneye yatırılan sosyal medya fenomeni, "Hala bitmiş bir süreç değil. Bir kez daha muhtemelen ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.

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