Danla Bilic'in kamera arkası halleri olay oldu! ''Ağzı pis, yol yordam bilmiyor, küfür kıyamet''
Geçtiğimiz günlerde Doğu Demirkol'un programına konuk olan Danla Bilic'in yayına alkollü katıldığı iddia etmişti. Canlı yayınlanmayan bölümün kamera arkasında Danla Bilic'in, yayın arkasında sürekli küfür ettiği iddia edildi.
Danla Bilic, Doğu Demirkol'un programına katılmıştı. Yayındaki surat ifadesi ve konuşmalarıyla Bilic'in yayına alkollü katıldığı iddia edilmişti.
Doğu Demirkol, Bilic'e Kubilay Aka ile evlenip evlenmeyeceklerini sormuştu. Danla Bilic ise, "Zaten her gece......niye evleneyim ki..." diye bir cümle kurduğu söylendi.
Danla Bilic'in yayın esnasında da küfürler ettiği, kamera arkasında da ağza alınmayacak küfürlerle birlikte konuştuğu söyleniyor.
Danla Bilic'in yer aldığı bölüm canlı bölüm olarak yayınlanmamıştı. Bilic'in konuşmaları kesilmiş ve normal, küfürsüz bir konuşma gibi yansıtılmıştı.