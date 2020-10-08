Danla Bilic'in doğum günü partisi tepki topladı kendisine hediyesi de olay!
Sosyal medyanın makyaj fenomeni Danla Bilic, 26. yaşını parti vererek kutladı, tepki çekti. Sosyal mesafe ve koronavirüs salgını unutuldu.
YouTube'da çekmeye başladığı makyaj videolarını kendine has sunumuyla başarı yakalayan fenomen Danla Bilic, son zamanların konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Estetik ameliyatları, abartılı harcamaları derken doğum günü partisi de tepkilere neden oldu.
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Geçtiğimiz günlerde 26 yaşına basan Danla Bilic, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutlamak istedi. Doğum gününden kareleri de sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
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Danla Bilic'in sosyal mesafesiz ve tedbirsiz eğlencesi tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları Bilic'i sorumsuzlukla suçladı.
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Danla Bilic, kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı 100 bin TL değerindeki çantasını da yayınlamıştı.
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