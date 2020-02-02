Danla Biliç'e post paylaşımı için rekor teklif! Bakın neden kabul etmedi
Makyaj videolarıyla tanınan ünlü YouTuber, Danla Biliç, sosyal medyada yaptığı reklamlardan aldığı parayla ile herkesi şaşırttı. Rekor teklifi neden geri çevirdiğini de itiraf etti.
YouTube kanalından yayımladığı makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in ünü gün geçtikçe artıyor. Artık her yaptığı olay yaratan Biliç, Ayşe Arman'a röportaj verdi ve itirafları duyanların ağzını açık bıraktı.
YouTube üzerinden kazandıklarının yanı sıra sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı reklam paylaşımlarıyla da para kazanan Danla Biliç, kendisine gelen rekor teklifi reddettiğini söyledi.
Instagram’da 4 milyon takipçisi olan Danla Biliç, ''Yok artık! Bu kadar çok para da teklif edilir mi?’ dediğin oldu mu?'' sorusuna tüm samimiyetiyle cevap verdi. Biliç, kendisine 500 bin TL teklif edildiğini şu sözlerle anlattı:
''Oldu. Bir diş hekimi kliniği, sayfasını büyütmek ve takipçi kazanmak için çekiliş yapmak istedi, bana geldi. Sadece bir post için 500 bin lira teklif etti!''