Danla Biliç'e post paylaşımı için rekor teklif! Bakın neden kabul etmedi

Instagram’da 4 milyon takipçisi olan Danla Biliç, ''Yok artık! Bu kadar çok para da teklif edilir mi?’ dediğin oldu mu?'' sorusuna tüm samimiyetiyle cevap verdi. Biliç, kendisine 500 bin TL teklif edildiğini şu sözlerle anlattı: