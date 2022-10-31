Danla Bilic ve Kubilay Aka evleniyor mu? Danla'nın cevabı çok net!
Futbolculara attığı mesajları ifşa ederek fenomen olan Danla Bilic, bir süredir Kubilay Aka ile ilişki yaşıyordu. ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un son bölümüne konuk olan Danla Bilic, evlilik sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. Bilic'in evlilik itirafı sosyal medyada konuşuldu.
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Kubilay Aka, Berkan Şahin'in konserinde birlikte görüntülenmiş ve aşklarını ilan etmişlerdi. Danla Bilic, Doğu Demirkol'un Star TV'de ekrana gelen programı Alelade Show'a katıldı.
Programın diğer konuğu ise Berkay Şahin'di. Şahin, ikilinin ilişkilerinden yola çıkarak evlilik konusunu gündeme getirdi. Bilic'in evlilik düşüncesine tepkisi ağır oldu.
Biliç, "Ben daha çok gencim, asla evlenmem." dedi. Komedyen Doğu Demirkol, "Kubilay (Aka) ciddi düşünüyor gördüğüm kadarıyla" dedi. Bunun üzerine Danla Biliç, herkesi şaşırtan bir cevap verdi.
Bilic, evlilik konusunda fikrini net bir şekilde gösterdi. "O düşünebilir ben düşünmüyorum. O benim hayatım ben onu çok seviyorum ama şu an evlilik düşünmüyorum."