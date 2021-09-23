Danla Biliç ve iş adamı Yusuf Engin aşkı sosyal medyayı karıştırdı 'Laz müteahhit' dediler
Youtube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir şöhret yakalayan Danla Bilic'in iş insanı Yusuf Engin ile aşk yaşadığı iddia edildi. Çiftin, önceki akşam Emirgan'daki bir mekanda eğlendiği konuşuluyor.
Ünlü Youtuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren ikilinin bu beraberliği kısa sürmüştü. Bu ayrılıktan sonra Bilic'in yeni bir aşka yellken açtığı iddia edildi. Konuşulanlara göre; Bilic, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile birliktelik yaşıyor. İkilinin önceki akşam Emirgan'daki bir mekanda eğlenirken görüldüğü ileri sürüldü.
"Evlilik için çok diri ve gencim"
Bilic, daha önce "Evlilik için çok diri ve gencim" şeklinde konuşmuştu. Ünlü ismin, yeni aşkıyla nikah masasına oturup oturmayacağı merak ediliyor.
Yusuf Engin, kozmetik sektöründeki etkisiyle biliniyor. Engin'e kozmetikteki varlığı nedeniyle "Kozmetik imparatoru" deniliyor. Sosyal medyada Engin ile Biliç aşkının 'maddiyata' dayandığı yönünde yorumlar yer aldı.
Yusuf Engin sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından 'Laz müteahhhit'lere benzetildi.