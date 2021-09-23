Danla Biliç ve iş adamı Yusuf Engin aşkı sosyal medyayı karıştırdı 'Laz müteahhit' dediler

Ünlü Youtuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren ikilinin bu beraberliği kısa sürmüştü. Bu ayrılıktan sonra Bilic'in yeni bir aşka yellken açtığı iddia edildi. Konuşulanlara göre; Bilic, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile birliktelik yaşıyor. İkilinin önceki akşam Emirgan'daki bir mekanda eğlenirken görüldüğü ileri sürüldü.