BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88

Danla Bilic sarhoşken yaptığı şeyle 'pes' dedirtti! Kendi bile inanamadı!

Danla Bilic sarhoşken yaptığı şeyle 'pes' dedirtti! Kendi bile inanamadı!

Son zamanlarda popüleritesi daha çok artan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in sarhoşken yaptığı bu hareketle, görenlerin ağzını açık bıraktı. Dalga konusu olan fenomen, daha sonra yaptığı paylaşımlarla durumu esprili bir şekilde yumuşatmaya çalıştı.

Danla Bilic sarhoşken yaptığı şeyle 'pes' dedirtti! Kendi bile inanamadı!

Güzel ve popüler sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sarhoş olduğu dakikalarda internetten verdiği bir siparişler gündeme geldi. Bu kadar gereksiz bir şeye yüzlerce lira para vermesi görenlerin ağzını açık bıraktı, herkes tarafından dalga konusu edildi.

111
Danla Bilic sarhoşken yaptığı şeyle 'pes' dedirtti! Kendi bile inanamadı!

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

211
Danla Bilic sarhoşken yaptığı şeyle 'pes' dedirtti! Kendi bile inanamadı!

Ünlü fenomen, en son özel bir gecede göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle görüntülenmiş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı.

311
Danla Bilic sarhoşken yaptığı şeyle 'pes' dedirtti! Kendi bile inanamadı!

Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile verdiği pozla da çok konuşulan Danla Bilic bu kez Instagram'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

411