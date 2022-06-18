Danla Bilic sarhoşken yaptığı şeyle 'pes' dedirtti! Kendi bile inanamadı!
Son zamanlarda popüleritesi daha çok artan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in sarhoşken yaptığı bu hareketle, görenlerin ağzını açık bıraktı. Dalga konusu olan fenomen, daha sonra yaptığı paylaşımlarla durumu esprili bir şekilde yumuşatmaya çalıştı.
Güzel ve popüler sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sarhoş olduğu dakikalarda internetten verdiği bir siparişler gündeme geldi. Bu kadar gereksiz bir şeye yüzlerce lira para vermesi görenlerin ağzını açık bıraktı, herkes tarafından dalga konusu edildi.
Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü fenomen, en son özel bir gecede göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle görüntülenmiş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile verdiği pozla da çok konuşulan Danla Bilic bu kez Instagram'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.