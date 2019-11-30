Danla Bilic öyle bir yerine dövme yaptırdı ki gören şaştı kaldı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine 'Help' dövemsi yaptırdı ama bakın o dövmeyi neresine yaptırdı.
YouTube kanalından yayımladığı makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra son olarak yaptırdığı dövmesiyle gündeme geldi.
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Güzel oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz yıllarda eşi Kadir Doğulu'nun baş harfini dudak içine dövme yaptırmıştı. Kendal Jenner'in başlattığı dudak içi dövme akımına son olarak fenomen Danla Bilic uydu.
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Danla Bilic, önceki gün gittiği dövmecide dudak içine "Help" yazdırdı. Danla Bilic'in yeni dövmesini görenler şaşkınlığını gizlemeden duramadı.
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Danla Bilic'in birçok takipçisi, ''Oraya dövme mi yaptırılır'' diye Bilic'i eleştirmeden de geçemedi.
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