Danla Bilic Kendall Jenner'ın hışmına uğradı hevesi kursağında kaldı
Dünyaca ünlü modeli sevgilisiyle görüntülerken yakayı ele veren Danla Bilic, Kendall Jenner tarafından güvenliğe şikayet edildi.
Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, önceki gün blogger arkadaşı Can Direkli ile beraber New York Moda Haftası'na katılmak için ABD'ye gitti. Instagram'da 3 milyon 800 bin takipçisi olan 25 yaşındaki Bilic, önceki akşam ise Türk arkadaşlarıyla soluğu New York'un gözde mekanlarından Nobu'da aldı.
. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner da aynı restorana sevgilisiyle gidince ortalık karıştı. Victoria's Secret meleğini, sevgilisi ile beraber telefonuyla görüntülemek isteyen Danla Bilic ve arkadaşı Direkli, Kendall Jenner'a yakalandı.
23 yaşındaki dünyaca ünlü model Jenner, parmağı ile Bilic ile yanındakileri işaret etti ve ardından Türk fenomenleri güvenlik görevlilerine şikayet etti.
Görevlilerin uyardığı Danla Bilic ile arkadaşları, seksi mankeni görüntülemeyi bıraktı. Danla Bilic ise daha sonra "Kendall'ın talimatıyla mekandaki herkesin telefon kullanması yasaklandı" dedi.