Danla Biliç dalga geçti! Yeliz Yeşilmen açtı ağzını yumdu gözünü

Danla Bilic ve Enis Arıkan programda Yeliz Yeşilmen ile dalga geçti. Yeşilmen'den yanıt gecikmedi. Danla Bilic ve Enis Arıkan programda Bilic'in eski komşusu olan Yeşilmen'in araba park etmesiyle ilgili komik bir hikayeyi anlattı. Yeşilmen ise o videoya şu sözlerle yanıt verdi: