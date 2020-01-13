Danla Bilic Aleyna Tilki ile öpüştüğü iddialarına çok sert çıktı! Sanki herkes namuslu

Danla Bilic'ten konuya dair çok sert bir açıklama geldi. Danla Bilic açıklamasında: "Bütün ülke oturduk porno izledik. Aleyna ile benim videom var, sen neden kriz geçiriyorsun? Sanki Instagramda herkes namuslu! Herkes günah ölçer olmuş" ifadelerini kullandı.