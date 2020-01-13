Danla Bilic Aleyna Tilki ile öpüştüğü iddialarına çok sert çıktı! Sanki herkes namuslu
Önceki günlerde sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Danla Bilic ile ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin öpüştükleri iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Danla Bilic'ten konuya dair çok sert açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve Danla Bilic'in öpüştüğüne ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada bir kullanıcı Bilic ve Aleyna Tilki'nin adını dile getirince herkes ünlü ikilinin adını aratmaya başladı.
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Danla Bilic'ten konuya dair çok sert bir açıklama geldi. Danla Bilic açıklamasında: "Bütün ülke oturduk porno izledik. Aleyna ile benim videom var, sen neden kriz geçiriyorsun? Sanki Instagramda herkes namuslu! Herkes günah ölçer olmuş" ifadelerini kullandı.
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Danla Bilic Kimdir?
Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.
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Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir.
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