Danıştay'dan EYT kararı: Talep dışı emeklilik hukuka aykırı

Dairenin kararına göre, Mersin'de bir kamu kurumunda geçici personel olarak görev yapan bir kişi, 2018'de sözleşmeli personel statüsüne alındı. 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan EYT düzenlemesi uyarınca, 1 Mart 2023'te yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı gerekçesiyle idarece resen emekliye sevk edildi.