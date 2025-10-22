BIST 10.551
Danıştay'dan EYT kararı: Talep dışı emeklilik hukuka aykırı

Danıştay, başvuru olmadan yapılan EYT kapsamındaki emeklilik işlemlerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Danıştay 12. Dairesi, geçici statüden sözleşmeli personel kadrosuna geçirilen çalışanın isteği dışında "emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)" düzenlemesi kapsamında resen emekli edilmesi nedeniyle açtığı davanın reddedilmesini hukuka aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, Mersin'de bir kamu kurumunda geçici personel olarak görev yapan bir kişi, 2018'de sözleşmeli personel statüsüne alındı. 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan EYT düzenlemesi uyarınca, 1 Mart 2023'te yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı gerekçesiyle idarece resen emekliye sevk edildi.

Emeklilik işleminin isteği dışında yapıldığını belirten kişinin açtığı dava Mersin 2. İdare Mahkemesince reddedildi. İstinaf başvurusunun da Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine kişi, kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Danıştay 12. Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu ve yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

