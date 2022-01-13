'Danıştay'a başvurdum' deyip Selçuk Yöntem anlattı: Yıllar sonra Aşk-ı Memnu itirafı geldi
Kanal D'nin efsane dizisinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ile rol alan usta oyuncu Selçuk Yöntem yıllar sonra yaptığı itirafla olay oldu.
Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, son programında; Usta oyuncu Selçuk Yöntem'i konuk etti.
Programın başlarında gençlik sırrını açıklayan Selçuk Yöntem, "Konservatuvar yılları benim için çok önemli bir enerjiydi. Hayata çok tutunma yıllarıydı. O duyumu asla kaybetmedim." dedi.
Yöntem "O dönem hayata nasıl bakıyorsam hala aynı enerji var bende. Ruh yaşlanırsa insan yaşlanıyor. O ruhu kaybetmemek vücudu biraz daha geç yere düşürüyor." diye konuştu.
Tiyatro yolculuğunu anlatan usta sanatçı, "Orta okul yıllarına kadar hayatımda ne olacağımı bilemedim. Sabah kalkıyorum okula gidiyorum, eve geliyorum, yatıyorum. Sabah bir daha okula gidiyorum." ifadelerini kullandı.