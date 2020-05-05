Danimarkalı genç kız oruçtan etkilenip İhtida töreni ile Müslüman oldu

"Çünkü siz fakirleri çok iyi anlayabiliyorsunuz"

Müslüman olan Malene, "Oruç tutmanız çok hoşuma gitti. Çünkü siz fakirleri çok iyi anlayabiliyorsunuz. O benim çok hoşuma gitti. Danimarka'dayken ben kendimden başka kimseyi düşünmüyordum. Burada oruç tutunca aç ve susuz insanların halini daha iyi anlıyorum" dedi.