Danilo Zanna'nın tazminat-nafaka kriziyle boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek'ten imalı paylaşım
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna'nın geçtiğimiz günlerde yüksek tazminat ve nafaka istediği iddiası gündeme gelen ve çekişmeli boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten kafa karıştıran paylaşım...
TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna'nın geçtiğimiz günlerde 'fikir ayrılığına düştükleri' gerekçesiyle boşandığı 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten kafa karıştıran sosyal medya paylaşımı... 1 milyon euro'luk astronomik tazminat iddialarının gündeme geldiği ve çekişmeliye dönen boşanma duruşmasının adından Tuğçe Demirbilek'in imalı sözler...
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evliliklerinde fikir ayrılıklarına düştüklerini açıklayan çift boşanacaklarını duyurmuştu. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan ve haklarında ihanet iddiaları da ortaya atılan çift geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek kısa bir süre önce "Ben geldim İnstagram" diye paylaşımda bulunmuştu. Tuğçe Demirbilek'in son paylaşımı ise oldukça imalı bulundu.
8 yıl önceki paylaşımı yeniden yaptı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demirbilek, 8 yıl önce yaptığı bir paylaşımı yeniden yaptı.
"Kimseyle, kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın"
Demirbilek'in paylaşımında ise "Kimseyle, kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın. Yağmurunu yırtmayın, duasına basmayın, kimsenin kalbini bulamayacağı bir yere gömmek için çabalamayın. Aslında hayat; dinler tarihinden uzun, ölmekten kısa ve rüyalarda olup biten her şeyden de daha tuhaftır anlayın" yazıyor.