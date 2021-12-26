Danilo Zanna'nın tazminat-nafaka kriziyle boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek'ten imalı paylaşım

"Kimseyle, kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın"

Demirbilek'in paylaşımında ise "Kimseyle, kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın. Yağmurunu yırtmayın, duasına basmayın, kimsenin kalbini bulamayacağı bir yere gömmek için çabalamayın. Aslında hayat; dinler tarihinden uzun, ölmekten kısa ve rüyalarda olup biten her şeyden de daha tuhaftır anlayın" yazıyor.