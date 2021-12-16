Danilo Zanna'dan boşandı Tuğçe Demirbilek ne kadar tazminat aldı işte son açıklama
TV8 MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna 9 yıllık eşi eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı. Ünlü çiftin boşanmasında en merak edilen konu ise Tuğçe Demirbilek'in ne kadar tazminat ve nafaka aldığı... Danilo Zanna'nın duruşmadan çıktığı andaki görüntüsü sosyal medyada 'enkaz gibi' dedirtti.
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek İstanbul 12. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi. Boşanacakları haberleri sosyal medyada ve magazin gündeminde haftalardır konuşulan ünü çiftin tek celsede boşanmasının ardından gözler Tuğçe Demirbilek'in aldığı tazminat ve nafaka bedeline çevrildi. Danilo Zanna'nın duruşmadan çıktığındaki bitkin ve mutsuz hali ve gazetecilere yaptığı 'Üzgünüm' açıklaması, sosyal medyada 'tazminattan sonra duruşmadan enkaz gibi çıktığı' yorumlarına neden oldu. İşte Danilo Zanna-Tuğçe Demirbilek boşanmasından tüm detaylar...
Astronomik meblağlar! '1 milyon lira tazminat istedi' denilmişti
İkilinin daha önce tazminat konusunda anlaşamadığı belirtilmişti. Danilo Zanna’nın, eşine Etiler’deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro vermeyi teklif ettiği iddia edilmişti. Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek’in, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep ettiği belirtilmişti. Rakamı fazla bulan Zanna’nın, 500 bin Euro’da ısrar ettiği için protokol yolunun tıkandığı öne sürülmüştü. Bugünkü boşanmadan sonra Danilo Zanna ya da Tuğçe Demirbilek tarafından tazminat ve nafaka miktarına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
Tuğçe Demirbilek tekzip çıkarttı
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberinde iddia ettiği gibi 1 milyon euro tazminat istediği iddia edilen Tuğçe Demirbilek, boşanmanın gerçekleşmesinin ardından kişisel Instagram hesabından hakkında çıkan rekor tazminat ve nafaka taleplerine yönelik haberlere sinirlenerek mahkemeden çıkarttığı tekzibi paylaşarak, iddiaları ortaya atan Hürriyet'e, istediği tazminat miktarını kamuoyuna yanlış lanse ederek hakkında yanlış algı oluşturduğu gerekçesiyle tepki vermişti.
'1 milyon lira tazminat istedi' iddiasına isyan etti
Demirbilek, 6 Aralık tarihli paylaşımında "Bugun Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde ana sayfada manşetle hakkımda çıkan haber tamamiyle yalan çirkin ve komiktir. Rakamların , tavrımın ve yaşananların yazılanlarla uzaktan yakından alakası yoktur" ifadeleriyle lanse edilen rekor seviyedeki tazminat ve nafakaya ilişkin astronomik meblağı yalanlamıştı.