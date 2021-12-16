Danilo Zanna'dan boşandı Tuğçe Demirbilek ne kadar tazminat aldı işte son açıklama

Astronomik meblağlar! '1 milyon lira tazminat istedi' denilmişti

İkilinin daha önce tazminat konusunda anlaşamadığı belirtilmişti. Danilo Zanna’nın, eşine Etiler’deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro vermeyi teklif ettiği iddia edilmişti. Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek’in, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep ettiği belirtilmişti. Rakamı fazla bulan Zanna’nın, 500 bin Euro’da ısrar ettiği için protokol yolunun tıkandığı öne sürülmüştü. Bugünkü boşanmadan sonra Danilo Zanna ya da Tuğçe Demirbilek tarafından tazminat ve nafaka miktarına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.