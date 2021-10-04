Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek’ten neden boşanıyor? Danilo ve karısı açıkladı gerçekmiş

Masterchef Türkiye'de 4 sezondur jürilik yapan ve sempatik halleri ile sevilen İtalyan Şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek'ten ayrılıyor. 39 yaşında olan Danilo Şef ve 40 yaşındaki 9 yıllık eşi ayrılık haberlerini doğruladı ve instagram hesabından açıklama yaptı.