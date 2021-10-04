Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek’ten neden boşanıyor? Danilo ve karısı açıkladı gerçekmiş
Masterchef'in sempatik İtalyan Şefi Danino Zanna ve 9 yıllık karısı Tuğçe Demirbilek boşanıyor haberi gerçek çıktı. Danilo Şef ve karısı sosyal medya hesaplarından ayrılıyoruz açıklaması yaptı. Evleri ayıran çift boşanma davası açmaya hazırlanıyor. Peki kimdir Danilo Şef'in eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Masterchef Türkiye'de 4 sezondur jürilik yapan ve sempatik halleri ile sevilen İtalyan Şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek'ten ayrılıyor. 39 yaşında olan Danilo Şef ve 40 yaşındaki 9 yıllık eşi ayrılık haberlerini doğruladı ve instagram hesabından açıklama yaptı.
Uzun süredir birlikte paylaşım yapmayan ve bir araya gelmeyen çiftin arasının bozuk olduğu son günlerde magazin basınında söyleniyordu. Çiftin Etiler'deki evi ayırdığı Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet'e yakın başka bir ev tuttuğu da doğru çıktı.
Türkiye'ye gezmek amacıyla gelen ve ilk görüşte aşık olduğum dediği Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar veren Danilo Zanna kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.
Türkiye'de bir çok televizyon programına katılan 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı ortaya çıktı.