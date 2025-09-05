Damla Sönmez'in tatil pozları nefes kesti! Formda görüntüsü hayran bıraktı...
Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan isimlerinden Damla Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Bikinili karelerini peş peşe yayımlayan oyuncunun o hali gündem oldu.
Güllerin Savaşı, Çukur, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan isimlerinden Damla Sönmez, şimdilerde tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Sönmez, tatilden karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
BİKİNİLİ POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Bikinili haliyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu.