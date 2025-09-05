BIST 10.796
Damla Sönmez'in tatil pozları nefes kesti! Formda görüntüsü hayran bıraktı...

|
Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan isimlerinden Damla Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Bikinili karelerini peş peşe yayımlayan oyuncunun o hali gündem oldu.

Damla Sönmez'in tatil pozları nefes kesti! Formda görüntüsü hayran bıraktı... - Resim: 1

Güllerin Savaşı, Çukur, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Damla Sönmez'in tatil pozları nefes kesti! Formda görüntüsü hayran bıraktı... - Resim: 2

Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan isimlerinden Damla Sönmez, şimdilerde tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

Damla Sönmez'in tatil pozları nefes kesti! Formda görüntüsü hayran bıraktı... - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Sönmez, tatilden karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Damla Sönmez'in tatil pozları nefes kesti! Formda görüntüsü hayran bıraktı... - Resim: 4

BİKİNİLİ POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bikinili haliyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu.

