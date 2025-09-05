Damla Sönmez'in tatil pozları nefes kesti! Formda görüntüsü hayran bıraktı...

Güllerin Savaşı, Çukur, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak ve 7 Yüz gibi yapımlarla tanınan Damla Sönmez, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.