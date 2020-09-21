Damla Ersubaşı'nın boşanma sonrası ilk paylaşımı şaşırttı! Bakın ne dedi
Bir dönemin sevilen dizisi "Sihirli Annem"de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı boşandıktan sonra yaptığı paylaşımla şaşırttı.
Geçtiğimiz yıl Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'in, bir mekanda başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine yollarını sosyal medyada ayıran ikili, çok geçmeden barışmıştı.
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İhanet iddialarının üzerinden çok geçmeden ikinci bebeklerini de kucaklarına alan çift, geçmişe perde çekmişti. Fakat bu barışmaları da çok uzun sürmemişti.
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Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser’in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı.
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Mustafa Can Keser de eşi ve kardeşini dövdüğünü itiraf edip ‘Pişmanım’ demişti.
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