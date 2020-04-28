Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser birbirlerini sildiler karantinada ayrılık
Eşinin ihanet iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, daha sonrasında eşini affetmişti. Şimdi ise Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'in fotoğraflarını sosyal medyadan silerek, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirdi. Çiftin, 2017'de ilk kızları Zehra, 4 ay önce ise ikinci kızları Zeynep Nisa dünyaya geldi.
"Eşini sildi": Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, kızı ve eşi ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyordu. Fakat ikili arasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.
"Ayrıldılar mı?": Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser'in, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da silmesi "Ayrıldılar mı?" sorusunu gündeme getirdi. Gözlerin çevrildiği ikiliden şu an için bir açıklama gelmedi.
Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı günlerde ihanet haberleriyle gündeme gelmişti. Mustafa Can Keser'in geçtiğimiz aylarda gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.