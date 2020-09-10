Damla Ersubaşı şiddeti itiraf edip boşanma kararı almıştı o detay görenleri şoke etti
Şimdilerde yeniden Kanal D ekranlarında yayımlanmasıyla gündemde olan Sihirli Annem'in oyuncusu Damla Ersubaşı, boşanma aşamasında olduğunu söylemişti ki o ayrıntı görenleri şaşırttı.
Bir döneme damga vuran şimdilerde yeniden ekranlarda olan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, son zamanlarda eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi ki Ersubaşı'nın şiddeti itiraf etmesiyle olay patlak vermiş, boşanacağı konuşulmaya başlanmıştı.
Mustafa Can Keser'den boşanmaya hazırlanan oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Ersubaşı, jüri koltuğunda oturacağı yeni TV programının Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Snob Magazin'in haberine göre, tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, renkli spor giyim tarzıyla da meraklı bakışları üzerine topladı. Yeni bir televizyon programında jüri koltuğunda oturacak olan Ersubaşı, "Pandemi süreci ve şu son dönemde vaka sayılarının artmasından dolayı programın başlaması ileri bir tarihe ertelendi" açıklamasına bulundu.
Eşiyle boşanma aşamasında olan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Ayrıca Damla Ersubaşı'nın parmağındaki tek taş yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.