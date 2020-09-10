Damla Ersubaşı şiddeti itiraf edip boşanma kararı almıştı o detay görenleri şoke etti

Snob Magazin'in haberine göre, tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, renkli spor giyim tarzıyla da meraklı bakışları üzerine topladı. Yeni bir televizyon programında jüri koltuğunda oturacak olan Ersubaşı, "Pandemi süreci ve şu son dönemde vaka sayılarının artmasından dolayı programın başlaması ileri bir tarihe ertelendi" açıklamasına bulundu.