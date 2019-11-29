Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'i affetti Esra Balamir'in doğum gününde eğlendi

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser evliliğini derinden sarsmıştı. Eşi Mustafa Can Keser'in bir mekanda yüzü pek seçilmeyen bir kadınla çekilmiş samimi görüntüleri kriz çıkarmıştı.