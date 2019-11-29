Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'i affetti Esra Balamir'in doğum gününde eğlendi
Damlar Ersubaşı, başka bir kadınla samimi görüntüleri ifşa olan kocası Mustafa Can Keser'i affetti, arkadaşı Esra Balamir'in doğum gününde gönlünce eğlendi.
Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser evliliğini derinden sarsmıştı. Eşi Mustafa Can Keser'in bir mekanda yüzü pek seçilmeyen bir kadınla çekilmiş samimi görüntüleri kriz çıkarmıştı.
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İhanet iddiaları hızla yayılırken Damla Ersubaşı'nın Mustafa Can Keser ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve ikilinin birbirlerini takipten çıkarması boşanma iddialarını da doğurdu.
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Fakat geçtiğimiz akşam, yakın arkadaşı Esra Balamir'in doğun gününe katılan Damla Ersubaşı'nın keyfi oldukça yerinde gözüküyordu.
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Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Damla Ersubaşı, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.
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