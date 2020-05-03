Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser ile boşanma iddialarına yanıt verdi!
Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde ikinci bir krizin yaşandığı haberleri çıkan Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'in fotoğraflarını silmişti. Ersubaşı'dan haberlere dair yeni bir açıklama geldi.
Seneler önce Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016'da işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi. Çiftin, 2017'de ilk kızları Zehra, 4 ay önce ise ikinci kızları Zeynep Nisa dünyaya geldi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşinin fotoğraflarını silmiş ve evliliklerinde ikinci bir krizin çıktığı haberleri gündeme geldi. Çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmışlardı. Ersubaşı'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
"Boşandık diyemem ama": Ersubaşı ise konuyla ilgili 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu: Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an ‘boşandık’ diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz.
Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor, birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi.