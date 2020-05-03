Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser ile boşanma iddialarına yanıt verdi!

"Boşandık diyemem ama": Ersubaşı ise konuyla ilgili 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulundu: Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an ‘boşandık’ diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz.