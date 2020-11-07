Damla Ersubaşı darp edildi aldatıldı boşandı ama yine de eski eşiyle böyle yakalandı
Damla Ersubaşı kısa süre önce Mustafa Can Keser ile boşanmıştı. Geçtiğimiz gün Ersubaşı, boşanmış olduğu eski eşiyle görüşüp yemek yiyince barıştıkları iddiası gündeme geldi.
Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz ay, iki kızının babası Mustafa Can Keser ile evliliğini noktaladı. Eşinden ihanet ve şiddet gördüğü ortaya çıkan Ersubaşı'nın son hamlesi kafaları karıştırdı.
Geçtiğimiz gün Ersubaşı, boşanmış olduğu eski Eşi Mustafa Can Keser, Esra Balamir ve arkadaş grubu ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekânda yemek yedi.
Barıştılar ve yeniden evlenecekler şeklinde çıkan dedikoduları yanıtsız bırakan ikili, ayrı ayrı araçlar ile mekanı terk ettiler. İkilinin, Esra Balamir'in vasıtasıyla bir araya geldiği öğrenildi.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Damla Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle gündeme gelmişti.