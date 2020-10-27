Damla Ersubaşı bombayı patlattı Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde olacaktı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde yer alacağı konuşuluyordu bombayı kendisi patlattı. Damla Ersubaşı, eşinden boşandı, yeni bir hayata adım attı.
Damla Ersubaşı, bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteriyle tanındı. Ardından değişimiyle sosyal medyaya damgasını vurdu. Evliliğindeki krizleri konuşulurken son hamlesi boşanmak oldu. Eşinden boşanan Damla Ersubaşı, yeni hayatı için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
Tek başına alışveriş yaparken Zorlu AVM'de görüntülenen Ersubaşı, muhabirlerle kısa bir sohbet etti. Acun Ilıcalı'nın yeni projesi, dijital platformda olacağı konuşulan Ersubaşı, ekranlardan uzak kalma kararını açıkladı.
Yakın zamanda çok farklı bir projenin içinde olacağını söyleyen Ersubaşı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Yeni bir oluşum ve proje hazırlığındayım. Bu proje tamamen farklı bir sektör olacak. Televizyon ve medya sektörünün uzağında farklı bir proje... Yakın zamanda zaten sizin de bu konuyla ilgili bilginiz olacaktır."
Damla Ersubaşı: Bir zamanların sevimli oyuncusu Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.