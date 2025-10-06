Damla Can'ın başörtülü hali şaşırttı! Kutsal topraklarda sevgilisi ile paylaştı...

2016 yılında ilk kez Survivor macerasına adım atan Damla Can, güçlü performansıyla kısa sürede dikkat çekmişti. 2017'de yeniden yarışmaya dahil olan Can, 2019 sezonunda bir kez daha adaya dönerek mücadelesini sürdürmüştü. Yarışmanın ardından bir dönem "Panorama" programında yorumculuk yapan başarılı sporcu, son olarak 2024 All Star kadrosunda da yer alarak izleyicilerle buluştu.