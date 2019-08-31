Damat silahla tehditten tutuklandı, gelin adliyede fenalık geçirdi

Aşık Veysel Caddesi'ndeki 2 bekçi, silah sesi üzerine sokağa geldi. İddiaya göre Okan Kuşbaş bu kez de bekçilere doğru ateş açtı. Bir kurşun, park halindeki araçları siper alan bekçilerin yanındaki aydınlatma direğine isabet etti. Bekçilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eve girerek aşırı derecede alkollü olduğu belirtilen Okan Kuşbaş'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulunurken, tabancaya el konuldu.