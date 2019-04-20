Damat düğün sonrası gelini bıraktı! Bakın nereye gitti?

Damatlığını bile çıkarmayan Kocakır, Karakova semt sahasındaki tribünde yerini alarak takımını destekledi. Damat Kocakır, "Bu mutlu günümde takımımızı desteklemeye geldim. Benim için bu maç çok önemliydi ve takımımızı yalnız bırakamazdım" dedi.