Damarlarımı patlattı! Saldırıya uğrayan Sevda Demirel kanlar içinde kaldı: İnanılmaz canım acıyor
Eski manken Sevda Demirel, yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Hande Ataizi'ne attığı tokat ve hayvanseverliği ile tanınan 50 yaşındaki eski manken Sevda Demirel, talihsiz bir kaza geçirdi.
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Demirel'e komşusunun kedisi saldırısına uğrayan Demirel kanlar içinde kaldı.
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Vücudundaki yara izlerinin görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayan Demirel, yaptığı paylaşımda olayı anlattı.
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50 yaşındaki ünlü isim, "Komşumuzun kendisi doğum yaptı. Yavrularına bakmak istedim, annelik içgüdüsüyle bana saldırdı." dedi.
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