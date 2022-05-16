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Damarlarımı patlattı! Saldırıya uğrayan Sevda Demirel kanlar içinde kaldı: İnanılmaz canım acıyor

Damarlarımı patlattı! Saldırıya uğrayan Sevda Demirel kanlar içinde kaldı: İnanılmaz canım acıyor

Eski manken Sevda Demirel, yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Damarlarımı patlattı! Saldırıya uğrayan Sevda Demirel kanlar içinde kaldı: İnanılmaz canım acıyor

Hande Ataizi'ne attığı tokat ve hayvanseverliği ile tanınan 50 yaşındaki eski manken Sevda Demirel, talihsiz bir kaza geçirdi. 

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Damarlarımı patlattı! Saldırıya uğrayan Sevda Demirel kanlar içinde kaldı: İnanılmaz canım acıyor

Demirel'e komşusunun kedisi saldırısına uğrayan Demirel kanlar içinde kaldı.

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Damarlarımı patlattı! Saldırıya uğrayan Sevda Demirel kanlar içinde kaldı: İnanılmaz canım acıyor

Vücudundaki yara izlerinin görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayan Demirel, yaptığı paylaşımda olayı anlattı.

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Damarlarımı patlattı! Saldırıya uğrayan Sevda Demirel kanlar içinde kaldı: İnanılmaz canım acıyor

50 yaşındaki ünlü isim, "Komşumuzun kendisi doğum yaptı. Yavrularına bakmak istedim, annelik içgüdüsüyle bana saldırdı." dedi. 

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