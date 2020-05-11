Damak yarasına ne iyi gelir buz yöntemini deneyin!
Genellikle enfeksiyon hastalıkları sebebiyle damakta çıkan yaralar hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Birçok insan damak yarasına iyi gelen yöntemleri merak ediyor. Doğal yöntemlerle giderilebilen bir sorun olan damak yarası, bir buz parçasının yarada gezdirilmesiyle kolaylıkla çözülebilir. İşte damak yarasının nedenleri ve tedavisi...
Damak yarası neden olur?
Damakta meydana gelen yaralar ağzın herhangi bir yerinde (dudak, diş etleri ve damak) görünebilen küçük ülserlerdir. Bu küçük şişkinlikler genellikle yüksek ateş, mide problemleri veya ağız enfeksiyonlarının sonucudur, ancak diş prosedüründen sonra da ortaya çıkabilir.
Damakta meydana gelen yaraların evde bitkisel olarak tedavi edilmesi mümkündür. Ancak ağızda meydana gelen yaralar bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına da işaret ediyor olabilir. Bu sebepten dolayı damak yarasına evde tedavi yöntemi belirlemeden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.
Tuzlu su yöntemi
Suyu sağlıklı bir tuz ile karıştırın ve ağzınızı bu karışımla çalkalayın. Ancak eğer dayanabileceğinizi düşünüyorsanız damakta bulunan yaraya direk tuzla baskı uygulayabilirsiniz.
Sirke
Sirke damak yaralarına karşı kullanılabilecek etkili bir alternatiftir. Sirke bir miktar su ile karıştırılarak damak için gargara suyu olarak kullanılabilir. Sirkenin haricinde kuru üzüm, anason ve bal karıştırılarak yaralara uygulanabilir.