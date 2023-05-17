Damadın en mutlu gününe tabutla geldiler! Takı niyetine temizlik malzemeleri taktılar: Salondakiler neye uğradığını şaşırdı!
ANTALYA'da dünya evine giren çifte düğününde arkadaşları öyle bir şaka yaptı ki, davetliler gülme krizine girdi. Damadı yaşarken öldüren arkadaşları, düğün salonuna imam kılığına girip tabutla geldi. Cenaze namazı kılınan damattan da kendisi için helallik isteyen arkadaşlarından biri, tabutun içinden çıkıp takı niyetine temizlik malzemeleri taktı. Olayın halen şokunda olan damat, “Kendi düğünümde benden helallik istediler. Kendime hakkımı helal ettim” dedi.
Kepez ilçesinde yaşayan Erhan (31) - Tuğba Kaya (25) çiftinin 6 Mayıs Cumartesi günü düğünleri yapıldı. Daha önce, evlenen yakın arkadaş çevresine düğünlerinde şaka yapan Erhan Kaya'ya arkadaşları düğünde şaka yapma kararı aldı.
Şakadan habersiz düğünde eğlence devam ederken damadın arkadaşları imam, cemaat kılığına girip tabutla düğün salonuna girdi. Tabutun önünde damadın ‘Başımız sağ olsun, acı kaybımız' yazılı fotoğrafı yer alırken, davetliler ve çift neye uğradığını şaşırdı.
“Helallik istediler”
Şakacı arkadaşlar, gelin, damat ve davetlilerin bulunduğu alana gelip senaryo gereği cenaze namazı kıldırdılar, damat için de salondakilerden helallik istediler.
Herkesin hakkını helal etmesinin ardından da tabutun içinden damat Erhan Kaya'nın en arkadaşı çıkıp temizlik malzemelerini takı niyetine taktı. Salondakileri gülme krizine sokan damadın arkadaşları, Erhan ve Tuğba Kaya çiftine de unutamayacakları bir anı bıraktı.