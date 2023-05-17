Damadın en mutlu gününe tabutla geldiler! Takı niyetine temizlik malzemeleri taktılar: Salondakiler neye uğradığını şaşırdı!

Herkesin hakkını helal etmesinin ardından da tabutun içinden damat Erhan Kaya'nın en arkadaşı çıkıp temizlik malzemelerini takı niyetine taktı. Salondakileri gülme krizine sokan damadın arkadaşları, Erhan ve Tuğba Kaya çiftine de unutamayacakları bir anı bıraktı.