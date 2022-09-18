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Damadı evlendiğine pişman ettiler! Şalvar giydirip vince astılar yetmedi su deposuna soktular

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Damadı evlendiğine pişman ettiler! Şalvar giydirip vince astılar yetmedi su deposuna soktular

BURSA'da dünya evine girmek için bütün zorlukları geride bırakan damat, adetleri gereği yerine getirilenlerden dolayı evlendiğine evleneceğine pişman oldu. Damada şalvar giydirdiler, vince astılar, su deposuna soktular.

Damadı evlendiğine pişman ettiler! Şalvar giydirip vince astılar yetmedi su deposuna soktular

Bursa’nın İznik ilçesinde evlenecek damatlar, uygulanan geleneklerden yaka silker oldu. Son olarak dünya evine girmek için elinden geleni yapan damat Servet Girgin, kendisine uygulanan geleneklerle canından bezdi.

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Damadı evlendiğine pişman ettiler! Şalvar giydirip vince astılar yetmedi su deposuna soktular

Önce şalvar giydirilen Girgin, kiralanan vinçle ipte sallandırdılar. Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Girgin’i içi su dolu depoya vinç yardımı ile batırdı.

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Damadı evlendiğine pişman ettiler! Şalvar giydirip vince astılar yetmedi su deposuna soktular

Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman da ayaklarından tutmaya çalıştı.

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Damadı evlendiğine pişman ettiler! Şalvar giydirip vince astılar yetmedi su deposuna soktular

İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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