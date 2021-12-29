Damacana suya da zam geldi! 19 litrelik damaca su 20 lirayı aştı

Su tüketimi azaldı

– 2019 yılından itibaren kişi başı su tüketiminde azalma var 2020 yılında Türkiye’de su pazarı hacmi yüzde 9,4'lük küçülme ile 10,5 milyar litre oldu. Bunun 5,9 milyar litresi yüzde 6,99'luk küçülme ile damacana satışından, 4,6 milyar litresi de yüzde 12,4'lük küçülme ile PET satış kanalından geldi.. Tonaj olarak damacana toplamın yüzde 56'sını, diğer ambalajlı sular ise yüzde 44'ünü oluşturuyor. 2020 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 7,4 milyar TL oldu.