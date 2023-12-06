Dalından kilosu 30 kuruşa, kabuğu 17 liraya satılıyor
Adana’nın Kozan ilçesinde bahçede kilosu 30 kuruşa kadar düşen limonun kabuğunun kilosunun 17 liradan satıldığı bildirildi. Kozan'da limonun kilosu 30 kuruşa kadar düşünce kimi ağaçları kesti, kimi de limonları dere yatağına döktü.
Yaklaşık 4 ton limonunun çöpe gitmemesi için evinin önüne döktüren Aysel Kurt, "Çöpe atılmasına vicdanım el vermedi.
Adana’nın Kozan ilçesinde bahçede kilosu 30 kuruşa kadar düşen limonun kabuğunun kilosunun 17 liradan satıldığı bildirildi. Kozan'da limonun kilosu 30 kuruşa kadar düşünce kimi ağaçları kesti, kimi de limonları dere yatağına döktü.
Üreticinin emeğinin bir şekilde karşılık bulmasını istiyorum. Burada yaklaşık 4 ton limon var. Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz.
Geçen sene kabuk 17 TL’den satılıyordu, bu yıl da aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli.