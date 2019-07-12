Dalaman'da başladı Fethiye'ye sıçradı! Havadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dalaman'da başladı Fethiye'ye sıçradı! Havadan müdahale ediliyor

Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden müdahaleye başladı.

Dalaman'da başladı Fethiye'ye sıçradı! Havadan müdahale ediliyor - Sayfa 1

Muğla'nın Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına günün ağarmasıyla hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

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Dalaman'da başladı Fethiye'ye sıçradı! Havadan müdahale ediliyor - Sayfa 2

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangına sabah helikopterler de müdahaleye başladı.

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Dalaman'da başladı Fethiye'ye sıçradı! Havadan müdahale ediliyor - Sayfa 3

Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, havadan yangın alanını inceledi.

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Dalaman'da başladı Fethiye'ye sıçradı! Havadan müdahale ediliyor - Sayfa 4

Ekiplerin bölgede havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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