Dakikalarca ağladı! 'Gizli çekim' deyip paylaştı! Merve Aydın'ı Survivor'dan bakın kim ziyaret etti
Ağır sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Merve Aydın hastanede dakikalarca ağladı.
Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığılmış ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başlamıştı.
İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koşmuştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kalmıştı.
Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etmişti. Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.
Tüm bunların ardından ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan, sağlığımızdan daha değerlisi yok. Merve için Survivor macerası sona erdi." demişti.