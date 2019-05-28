Daha önce hiç yayınlanmamış kamera arkası görüntüleri! Game of Thrones Last Watch
Game of Thrones'un son sezonun kamera arkası görüntülerinden oluşan ''Last Watch'' belgeseli yayınlandı. Dizinin son sezonunda oyuncular gözyaşlarına hakim olamadı.
Final bölümü tüm dünyada olay olan Game of Thrones'un son sezonunu kamera arkası görüntülerinin yer aldığı 'Last Watch' adlı belgesel dün gece ekrana geldi.
Belgeseldeki en dikkat çekici sahnelerden biri Jon Snow'u canlandıran Kit Harrington'un son sahnesinin çekimleri öncesi yönetmen D.B. Weiss'in yaptığı konuşma sonrası yaşadığı duygusal anlardı.
Yönetmenin konuşması sonrası dizideki oyuncu arkadaşları ve teknik ekibe duygusal bir konuşma yapmaya hazırlanan Harrington, gözyaşlarına hakim olamadı. Hıçkırıklara boğulan oyuncu uzun süre yönetmene sarılıp ağladı.
Son sezon çekimlerinde gözyaşlarına boğulan bir başka isim ise Sansa Stark'ı canlandıran Sophie Turner'dı. Güzel oyuncu son sahnelerinde kostümü hazırlanırken bile gözyaşlarına hakim olamadı.