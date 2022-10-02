Daha önce hiç görmediniz! Türkiye siyasetinin eski günlerine götürecek arşiv fotoğraflar
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Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Muhsin Yazıcıoğlu, Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli... İşte Türkiye'nin arşivlerde kalmış belki de çoğunuzun daha önce hiç görmediği arşiv fotoğraflar.
Refah Parti İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile teşkilatı kampa giderken ...
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Refah Partisi Lideri Erbakan, erken seçim dolayısıyla çekimler için TRT'de makyaj karşısında - 1991
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Siyasi yasaklı Bülent Ecevit, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. - 1986
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Alparslan Türkeş
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