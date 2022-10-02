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Daha önce hiç görmediniz! Türkiye siyasetinin eski günlerine götürecek arşiv fotoğraflar

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Daha önce hiç görmediniz! Türkiye siyasetinin eski günlerine götürecek arşiv fotoğraflar

Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Muhsin Yazıcıoğlu, Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli... İşte Türkiye'nin arşivlerde kalmış belki de çoğunuzun daha önce hiç görmediği arşiv fotoğraflar.

Daha önce hiç görmediniz! Türkiye siyasetinin eski günlerine götürecek arşiv fotoğraflar

Refah Parti İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile teşkilatı kampa giderken ...

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Daha önce hiç görmediniz! Türkiye siyasetinin eski günlerine götürecek arşiv fotoğraflar

Refah Partisi Lideri Erbakan, erken seçim dolayısıyla çekimler için TRT'de makyaj karşısında - 1991

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Daha önce hiç görmediniz! Türkiye siyasetinin eski günlerine götürecek arşiv fotoğraflar

Siyasi yasaklı Bülent Ecevit, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. - 1986

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Daha önce hiç görmediniz! Türkiye siyasetinin eski günlerine götürecek arşiv fotoğraflar

Alparslan Türkeş

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